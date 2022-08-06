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Джо Байден заявил о новом пакете вооружений для Украины, сумма будет рекордной
Информация об ударе ВСУ по Запорожской АЭС передана в ООН. Накануне атомная электростанция была дважды обстреляна украинскими военными. Это привело к частичному обесточиванию объекта.
Российские дипломаты назвали такой шаг безрассудной провокацией и призвали ООН называть вещи своими именами.
Глава украинского офиса Amnesty International уволилась
Однако в условиях информационного противостояния это становится все сложнее. Правду слышать хотят далеко не все. Накануне о своем увольнении объявила глава украинского офиса Amnesty International. Причиной ухода она назвала несогласие с выводами доклада организации. В документе были опубликованы доказательства размещения украинской военной техники в жилых кварталах, школах и больницах.
США продолжают накачивать Украину оружием
Запад продолжает подливать масла в огонь конфликта. Джо Байден заявил о новом пакете вооружений для Украины. Сумма составит рекордный 1 миллиард долларов.
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