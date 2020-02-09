Джо Пеши исполнилось 77 лет

Многогранный и уникальный актер. Конечно, вы его знаете. Вспомните хотя бы роль вора по имени Гарри в культовом "Один дома". В его фильмографии много достойных работ. У него есть заслуженный "Оскар". И уже сегодня, возможно, в коллекции появится вторая статуэтка. Джо Пеши -77!



