Джо Роган за беспристрастность в украинском кризисе

Запад на поверку оказался идеологически совсем не таким уж монолитно-антироссийским. Самый знаменитый из ведущих и политических комментаторов Америки высказался за взвешенность и беспристрастность в подходах к украинскому кризису. Джо Роган не топит, как он выразился, за Путина, он выступает за то, чтобы видеть вину в конфликте всех сторон.



Роган - один из самых популярных авторов подкастов. Недавно он продал свое шоу за 200 миллионов долларов, а количество его преданных слушателей исчисляется сотнями миллионов.

