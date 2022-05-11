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Джон Кирби: Администрация Байдена поставляла оружие в Украину задолго до спецоперации
США начали накачивать Украину оружием еще до начала российской спецоперации, напомнили в Пентагоне. Официальный представитель Джон Кирби заявил об этом в эфире телеканала Fox News.
Джон Кирби, официальный представитель Пентагона:
Администрация Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев.
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