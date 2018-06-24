Джон Сноу больше не холостяк

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились! Церемония бракосочетания прошла неподалеку от города Инверэри в Шотландии. На свадьбу звездной пары приехали и коллеги по цеху - актеры сериала. Например, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Питер Динклэйдж. К слову, отношения между Харингтоном и Лесли возникли после того, как они сыграли пару на экране: главный герой Джон Сноу влюбился в притягательную Игритт из племени "одичалых".