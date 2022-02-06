Даже самые системные СМИ стали сомневаться в достоверности поступающей из официального Вашингтона информации. Недовольство политикой Белого дома только растет, впрочем, как и сыпется рейтинг сонного Джо. Интересно, насколько он вообще погружен в то, что происходит? Байден сейчас популярен всего на 41 процент. И это исторический минимум! Масло в огонь подлили соперники Демократической партии. Дональд Трамп, расшатывая стул Байдена, говорит, что "страна катится к чертям", а американский журналист Джон Вароли рассказал о том, как добывалась победа главы Белого дома в 2020 году.