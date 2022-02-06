3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Джон Вароли рассказал о том, как добывалась победа главы Белого дома в 2020 году
Даже самые системные СМИ стали сомневаться в достоверности поступающей из официального Вашингтона информации. Недовольство политикой Белого дома только растет, впрочем, как и сыпется рейтинг сонного Джо. Интересно, насколько он вообще погружен в то, что происходит? Байден сейчас популярен всего на 41 процент. И это исторический минимум! Масло в огонь подлили соперники Демократической партии. Дональд Трамп, расшатывая стул Байдена, говорит, что "страна катится к чертям", а американский журналист Джон Вароли рассказал о том, как добывалась победа главы Белого дома в 2020 году.
Да, в США настолько передовая демократия, что там даже кладбища голосуют. Выборы в ноябре, которые упомянул Вароли, парламентские. Пройдут они в этом году, и по всем показателям республиканцы отвоюют себе и сенат, и палату представителей. Если, конечно, Джо Байдену на сон грядущий не подсунут томик Гоголя и его мертвых душ.