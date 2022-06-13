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Джонсон лично берется за организацию производства мяса, овощей и фруктов в стране
Британские газеты сообщают, что для кабинета Ее Величества борьба за картошку становится делом чести, доблести и геройства. Правительство Соединенного Королевства запускает программу "Выращивай во имя Британии".
Борис Джонсон лично берется за организацию производства мяса, овощей и фруктов.
Причина: родина - в продовольственной опасности. Из-за резкого удорожания пищи британцы вынуждены урезать свой рацион. Дорогой импорт более гражданам не по средствам, а добрый старый островной фермер давно разорился.
Джонсон приступает к воскрешению национального сельского хозяйства.
Граждан, даже тех, кто никогда этим не занимался, призывают выращивать на своих клочках земли капусту и лук, жителей сельской местности - вспомнить о продовольственном патриотизме: фермерам окажут поддержку в деле выращивания коров и изготовления собственного бекона.
Предполагается разработать новые виды органических удобрений, что это значит, не уточняется, но минеральные удобрения слишком дороги, а их британские производители разоряются, необходима замена. В общем, если бы не английский язык, газету «Гардиан» сегодня можно спутать с "Правдой" полувековой давности, а Джонсона - с дорогим Леонидом Ильичом, правда, советским гражданам голод не грозил, а британцы в буквальном смысле от него спасаются.
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