Джонсон предложил Зеленскому создать альянс против России

Великобритания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине. В СМИ попал "секретный план" Бориса Джонсона. Итальянская газета Corriere della Sera утверждает, что премьер Соединенного Королевства предложил президенту Украины создать новый международный альянс против России. Автор материала ссылается на источники в британском правительстве. Так, "модель Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию", - говорится в сообщении. Вот такая своеобразная альтернатива Евросоюзу. Только между странами, опасающимися Брюсселя и настроенными на "максимальную непримиримость с русскими", - уточняет газета.