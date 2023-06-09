Джонсон сложил депутатские полномочия

"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин - прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика. По информации Би-би-си, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить.