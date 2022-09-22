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Джонсон случайно похвалил российского лидера Владимира Путина

Джонсон случайно похвалил российского лидера Владимира Путина

Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира Путина. Читатели отметили, что экс-премьер впервые сказал правду. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с речью о поддержке Украины, политик заявил, что благодарит Путина за вдохновляющее руководство. Позже он извинился, сказав, что имел в виду Владимира Зеленского.

"Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона", -сыронизировал участник дискуссии.

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