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Джонсон случайно похвалил российского лидера Владимира Путина
Пользователи Twitter из Великобритании оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, случайно похвалившего российского лидера Владимира Путина. Читатели отметили, что экс-премьер впервые сказал правду. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая с речью о поддержке Украины, политик заявил, что благодарит Путина за вдохновляющее руководство. Позже он извинился, сказав, что имел в виду Владимира Зеленского.
"Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона", -сыронизировал участник дискуссии.
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