Джонсон снова станет британским премьером?

Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон, пишет РИА Новости.



Как отмечает издание, сторонники Сунака уверены, что, как главный соперник Трасс на прошлых выборах, он может быть "наиболее подходящим кандидатом" на роль ее преемника. Мордонт может обладать лучшими навыками по подаче информации, однако, как считают некоторые чиновники, она недостаточно опытна для премьер-министра. А Джонсон, как пишет газета, никогда не скрывал желания вернуться на эту должность.



Фото:interfax