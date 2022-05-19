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Джордж Буш-младший заявил о вторжении в Ирак, подразумевая Украину
Когда плохой пример заразителен. Джордж Буш-младший перенял опыт Байдена и допустил ошибку в своей речи во время выступления перед сторонниками в Южном методистском университете Далласа. Экс-президент США заявил о вторжении в Ирак, подразумевая Украину. К слову, оговорка не беспочвенная.
Джордж Буш-младший руководил вторжением в Ирак в 2003 году, которое называли жестоким и неоправданным.
Американская интервенция тогда началась после заявлений о наличии у властей ближневосточной страны оружия массового поражения. Позже оказалось, что этому нет никаких доказательств. Сейчас же эти прилагательные Буш попытался применить по отношению к военной операции в Украине. Но не вышло. Пришлось выкручиваться из ситуации.
Решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. Я имею в виду Украину... Ирак тоже... Мне 75.
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