Джордж Буш-младший заявил о вторжении в Ирак, подразумевая Украину

Когда плохой пример заразителен. Джордж Буш-младший перенял опыт Байдена и допустил ошибку в своей речи во время выступления перед сторонниками в Южном методистском университете Далласа. Экс-президент США заявил о вторжении в Ирак, подразумевая Украину. К слову, оговорка не беспочвенная.

Американская интервенция тогда началась после заявлений о наличии у властей ближневосточной страны оружия массового поражения. Позже оказалось, что этому нет никаких доказательств. Сейчас же эти прилагательные Буш попытался применить по отношению к военной операции в Украине. Но не вышло. Пришлось выкручиваться из ситуации.

