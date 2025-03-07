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Джорджеску подал документы в ЦИК. Сможет ли румынский политик участвовать в выборах?
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1_22025-03-07T16:47:23.000000Z00
Кэлин Джорджеску подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии.
Впрочем, это еще не значит, что он будет участвовать в выборах. Как сообщают СМИ, его кандидатуру могут отклонить из-за уголовного расследования.
Напомним, Джорджеску ранее задержали по подозрению в якобы "создании фашистской организации для подрыва конституционного строя" и "незаконном финансировании избирательной кампании". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Если имя Джорджеску все же появится в избирательном бюллетене, политику пророчат уверенную победу. Согласно последним опросам, за него свои голоса готовы отдать более 45 % жителей страны.