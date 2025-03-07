Джорджеску подал документы в ЦИК. Сможет ли румынский политик участвовать в выборах?

Кэлин Джорджеску подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии.

Впрочем, это еще не значит, что он будет участвовать в выборах. Как сообщают СМИ, его кандидатуру могут отклонить из-за уголовного расследования.

Напомним, Джорджеску ранее задержали по подозрению в якобы "создании фашистской организации для подрыва конституционного строя" и "незаконном финансировании избирательной кампании". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.