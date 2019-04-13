3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Джулиан Ассанж направлен в тюрьму для особо опасных преступников
Арестованный в Лондоне Джулиан Ассанж направлен в тюрьму для особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя, поскольку основателя "Викиликс" преследуют из-за публикации в Интернете американских дипломатических документов и называют это "опасным прецедентом" для журналистов, которые пишут о США. За делом австралийца следит Верховный комиссар ООН по правам человека.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов