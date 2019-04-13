Арестованный в Лондоне Джулиан Ассанж направлен в тюрьму для особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя, поскольку основателя "Викиликс" преследуют из-за публикации в Интернете американских дипломатических документов и называют это "опасным прецедентом" для журналистов, которые пишут о США. За делом австралийца следит Верховный комиссар ООН по правам человека.