Основатель "Викиликс" Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции компенсировать один миллион долларов судебных расходов. Сумма включает оплату юристов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, траты за перевод документов и рассылку запросов в международные организации. Один из шведских адвокатов Ассанжа утверждает, что существуют особые причины для компенсации расходов, поскольку Ассанж находился под стражей 7 лет. А длительное отсутствие допросов в Лондоне означало пренебрежение.