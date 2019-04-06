3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции компенсировать один миллион долларов судебных расходов
Основатель "Викиликс" Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции компенсировать один миллион долларов судебных расходов. Сумма включает оплату юристов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, траты за перевод документов и рассылку запросов в международные организации. Один из шведских адвокатов Ассанжа утверждает, что существуют особые причины для компенсации расходов, поскольку Ассанж находился под стражей 7 лет. А длительное отсутствие допросов в Лондоне означало пренебрежение.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все