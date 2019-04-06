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Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции компенсировать один миллион долларов судебных расходов

Основатель "Викиликс" Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции компенсировать один миллион долларов судебных расходов. Сумма включает оплату юристов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, траты за перевод документов и рассылку запросов в международные организации. Один из шведских адвокатов Ассанжа утверждает, что существуют особые причины для компенсации расходов, поскольку Ассанж находился под стражей 7 лет. А длительное отсутствие допросов в Лондоне означало пренебрежение.

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