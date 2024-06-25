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Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы Белмарш
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года. Он покинул Великобританию на самолете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организацию
"Ассанж покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании", - говорится в сообщении организации в соцсети.
Организация также подтвердила информацию, предоставленную американским судом о заключении сделки и признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. Однако при этом, как сообщает организация, она еще не была "официально финализирована".
До этого в одном из опубликованных Федеральным окружным судом США на Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов, говорилось о том, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки. По мнению телекомпании NBC это может позволить Ассанжу выйти на свободу после пяти лет заключения.
Так, 26 июня на острове Сайпан в 09:00 по местному времени состоится заседание в суде, на котором Ассанж может признать часть обвинений.
Фото: AFP
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