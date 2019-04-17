Джулиану Ассанжу присудили премию европарламента за свободу журналистики

Кандидатуру основателя "Викиликс" выдвинула объединенная фракция левых партий. Сам австралиец находится в Лондоне под арестом. Он был задержан в посольстве Эквадора после того, как южноамериканская страна отказала ему в предоставлении убежища. В отношении Ассанжа заведены дела сразу в нескольких странах. В том числе его экстрадиции добиваются США.