Джулиану Ассанжу в США грозит 15 лет заключения

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Создателю WikiLeaks грозит в США 15 лет заключения: американцы, правда, гарантировали, что Ассанжа не отправят в тюрьму строгого режима. Более того, обещали, что отбывать наказание он будет на родине в Австралии. Решение британского суда уже осудили «Репортеры без границ» и ряд правозащитных организаций. Основатель WikiLeaks виновен лишь в том, что обнародовал материалы, которые уличали американских военных в совершении военных преступлений и массовых убийствах мирных жителей в Афганистане и Ираке. Известно также, что спецслужбы США разрабатывали план убийства Ассанжа, когда он скрывался в посольстве Эквадора.