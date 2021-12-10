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Джулиану Ассанжу в США грозит 15 лет заключения
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Создателю WikiLeaks грозит в США 15 лет заключения: американцы, правда, гарантировали, что Ассанжа не отправят в тюрьму строгого режима. Более того, обещали, что отбывать наказание он будет на родине в Австралии. Решение британского суда уже осудили «Репортеры без границ» и ряд правозащитных организаций. Основатель WikiLeaks виновен лишь в том, что обнародовал материалы, которые уличали американских военных в совершении военных преступлений и массовых убийствах мирных жителей в Афганистане и Ираке. Известно также, что спецслужбы США разрабатывали план убийства Ассанжа, когда он скрывался в посольстве Эквадора.
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