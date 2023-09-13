Дзиодзина: Язык мимики и жестов Зеленского говорит, что его не интересуют внутренние проблемы Украины

Когда мы смотрим на невербалику и оцениваем, что происходит, очень важен контекст. Если говорить о мероприятии, где обсуждались внутренние проблемы Украины. И мы говорим сейчас, что человек, находясь на месте, не проявляет никакого интереса, это ему в тягость. Внутренние проблемы Украины - проблемы с коррупцией. И в контексте того, что сейчас Зеленский пытается проволочь закон приравнивания коррупции к госизмене, то крайне странным кажется его абсолютная незаинтересованность к тому, чтобы эту проблему действительно решать.

Алена Дзиодзина, психолог-консультант