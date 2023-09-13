3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дзиодзина: Язык мимики и жестов Зеленского говорит, что его не интересуют внутренние проблемы Украины
Что же происходит в Польше накануне парламентских выборов, почему используются самые грязные манипуляции общественным мнением? Разговор об этом состоялся в студии программы "Тренды" с польским аналитиком Александром Яцеком.
В центре внимания было и интересное социсследование Европы, по которому большинство граждан ЕС винят в начале боевого конфликта в Украине именно США, а не Россию. А еще начинают депортацию сбежавших за границу украинцев призывного возраста. Как нельзя кстати тут и разбор с психологом "языка тела" Зеленского. О чем оно говорит, если подойти к вопросу профессионально?
Когда мы смотрим на невербалику и оцениваем, что происходит, очень важен контекст. Если говорить о мероприятии, где обсуждались внутренние проблемы Украины. И мы говорим сейчас, что человек, находясь на месте, не проявляет никакого интереса, это ему в тягость. Внутренние проблемы Украины - проблемы с коррупцией. И в контексте того, что сейчас Зеленский пытается проволочь закон приравнивания коррупции к госизмене, то крайне странным кажется его абсолютная незаинтересованность к тому, чтобы эту проблему действительно решать.
Почему кукла Барби связана с феминизмом и чайлдфри. Кто превращает ее в игрушку массового поражения новых поколений девочек. Об этом смотрите сегодня после "Панорамы" в проекте Агентства теленовостей "Тренды".