В Европе назревает раскол. Президент Франции заявил, что Европе следует отказаться от наивности и создать собственный военный потенциал для защиты континента. Накануне Эммануэль Макрон заключил с Грецией контракт на поставку военной техники стоимостью в 3 млрд евро. На совместной пресс-конференции политик заявил: Европа должна быть оборонительно независима от Соединенных Штатов. Такие заявления приходятся по душе не всем. В первую очередь сателлитам Вашингтона в Восточной Европе. Причиной такого стремления к сепарации Парижа от Штатов стало тайное создание коалиции по инициативе Белого дома в Тихоокеанском регионе и срыв многомиллиардного контракта Франции с Австралией.