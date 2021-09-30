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Э. Макрон: Европе следует создать собственный военный потенциал для защиты континента
В Европе назревает раскол. Президент Франции заявил, что Европе следует отказаться от наивности и создать собственный военный потенциал для защиты континента. Накануне Эммануэль Макрон заключил с Грецией контракт на поставку военной техники стоимостью в 3 млрд евро. На совместной пресс-конференции политик заявил: Европа должна быть оборонительно независима от Соединенных Штатов. Такие заявления приходятся по душе не всем. В первую очередь сателлитам Вашингтона в Восточной Европе. Причиной такого стремления к сепарации Парижа от Штатов стало тайное создание коалиции по инициативе Белого дома в Тихоокеанском регионе и срыв многомиллиардного контракта Франции с Австралией.
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