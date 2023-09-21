Семибратов: Варшава заработала миллионы на мигрантах

Польша - такая страна, которая умудряется делать бизнес абсолютно на всем, даже на заведомо тактичных историях. Мы сейчас видим, как Польша себе сколачивает уже не экономический, а политический капитал в связи с украинским кризисом, пытаясь заменить Германию или Францию, как ведущие страны Европейского союза, на этом поприще перед лицом США или Великобритании. В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда Польша решила немножко подзаработать, но получилось совсем не немножко, учитывая то, что подобные визы стоили по 5 тыс. долларов с человека.

Евгений Семибратов