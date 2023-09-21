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Семибратов: Варшава заработала миллионы на мигрантах
Пока правящая в Польше партия "Право и справедливость" обвиняла власти Беларуси в организации миграционного потока на свою границу, оказалось, что сами польские чиновники вовсю зарабатывали на мигрантах и имели весьма выгодный для себя бизнес. Так отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Польша - такая страна, которая умудряется делать бизнес абсолютно на всем, даже на заведомо тактичных историях. Мы сейчас видим, как Польша себе сколачивает уже не экономический, а политический капитал в связи с украинским кризисом, пытаясь заменить Германию или Францию, как ведущие страны Европейского союза, на этом поприще перед лицом США или Великобритании. В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда Польша решила немножко подзаработать, но получилось совсем не немножко, учитывая то, что подобные визы стоили по 5 тыс. долларов с человека.
Они пытаются во всей этой истории обвинить Беларусь, потому что это прекрасный информационный повод для Европы, которая уже устала от мигрантов. "Учитывая польскую политическую парадигму, для нее это просто идеальный сценарий", - добавил Евгений Семибратов.
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