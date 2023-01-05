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Шмидт: Правительство Германии призывает граждан экономить на всех средствах жизнедеятельности
Правительство Германии требует от граждан экономить, а само не собирается предпринимать какие-либо действия для улучшения условий. Таким мнением поделился депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
Германия сейчас столкнулась с небывалым энергокризисом, то есть цены на энергоносители достигают рекордных величин, и правительство всеми силами пытается убедить население экономить по максимуму. Со всех трибун, со всех новостных агентств, всех СМИ и так далее идут призывы экономить, экономить и экономить. То есть люди должны убавить отопление у себя в комнате, поменьше мыться, поменьше потреблять энергию. Конечно же, пытаются экономить на всем: выключают освещение на улицах, не подсвечиваются какие-то исторические здания и так далее, в зданиях отопление снижают до 18 градусов. Становится, скажем так, не очень уютно в таких помещениях работать или находиться длительное время. Но в целом вот это вся кампания по экономии, конечно же, не имеет того эффекта, который полагался.
"Люди вынуждены экономить не от того, что их призывает к этому правительство, а от того, что цены очень высокие", - утверждает депутат.
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