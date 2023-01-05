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Шмидт: Правительство Германии призывает граждан экономить на всех средствах жизнедеятельности

Правительство Германии требует от граждан экономить, а само не собирается предпринимать какие-либо действия для улучшения условий. Таким мнением поделился депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Германия сейчас столкнулась с небывалым энергокризисом, то есть цены на энергоносители достигают рекордных величин, и правительство всеми силами пытается убедить население экономить по максимуму. Со всех трибун, со всех новостных агентств, всех СМИ и так далее идут призывы экономить, экономить и экономить. То есть люди должны убавить отопление у себя в комнате, поменьше мыться, поменьше потреблять энергию. Конечно же, пытаются экономить на всем: выключают освещение на улицах, не подсвечиваются какие-то исторические здания и так далее, в зданиях отопление снижают до 18 градусов. Становится, скажем так, не очень уютно в таких помещениях работать или находиться длительное время. Но в целом вот это вся кампания по экономии, конечно же, не имеет того эффекта, который полагался.
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

"Люди вынуждены экономить не от того, что их призывает к этому правительство, а от того, что цены очень высокие", - утверждает депутат.

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