Шмидт: Правительство Германии призывает граждан экономить на всех средствах жизнедеятельности

Германия сейчас столкнулась с небывалым энергокризисом, то есть цены на энергоносители достигают рекордных величин, и правительство всеми силами пытается убедить население экономить по максимуму. Со всех трибун, со всех новостных агентств, всех СМИ и так далее идут призывы экономить, экономить и экономить. То есть люди должны убавить отопление у себя в комнате, поменьше мыться, поменьше потреблять энергию. Конечно же, пытаются экономить на всем: выключают освещение на улицах, не подсвечиваются какие-то исторические здания и так далее, в зданиях отопление снижают до 18 градусов. Становится, скажем так, не очень уютно в таких помещениях работать или находиться длительное время. Но в целом вот это вся кампания по экономии, конечно же, не имеет того эффекта, который полагался.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"