Пока американская оружейная промышленность и правительство США зарабатывают на конфликте в Украине, европейская экономика несет колоссальные убытки из-за антироссийских санкций. Таким мнением поделился депутат бундестага Евгений Шмидт. По его словам, Германия поставляет Незалежной оружие в условиях дефицита собственных запасов, что может серьезно отразиться на безопасности страны.

На украинском конфликте в основном прибыль получает американский ВПК, то есть американские производители амуниции сейчас гребут прибыль лопатой, поэтому этот конфликт, скажем, экономически выгоден для Соединенных Штатов. Для Европы он невыгоден ввиду того, что… антироссийские санкции имеют очень негативные последствия для европейской, в частности для немецкой экономики.

На украинском конфликте в основном прибыль получает американский ВПК, то есть американские производители амуниции сейчас гребут прибыль лопатой, поэтому этот конфликт, скажем, экономически выгоден для Соединенных Штатов. Для Европы он невыгоден ввиду того, что… антироссийские санкции имеют очень негативные последствия для европейской, в частности для немецкой экономики.

Эксперт также обратился к теме поставок амуниции и истощения складов с запасами вооружения. "Да, действительно, немецкий бундесвер и так был недооснащен, а сейчас мы видим, что в угоду политическим решениям вооружение с запасов бундесвера отправляется в Украину, - сообщил эксперт. Он отметил, что никакого анализа касаемо того, может ли Германия позволить себе такие поставки, не проводится. Германия раздает то, что нужно ей самой для обеспечения собственной безопасности.