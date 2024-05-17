Москва ответит на запрет в Европе вещательной деятельности российских СМИ. В МИД уже прорабатывают адекватные меры. Накануне Совет ЕС запретил вещание РИА "Новости", "Известий", "Российской газеты" и портала Voice of Europe. Офис Борелля обвиняет данные СМИ в якобы манипулировании информацией и грубым искажением фактов о ходе украинского конфликта. Кроме того, Брюссель заявил о дестабилизации Россией ситуации в соседних странах. Вместо поиска мирных решений Евросоюз умеет разговаривать лишь на одном языке - языке санкций, оставляя при этом свои народы в информационном вакууме. Свобода слова, так рьяно отстаиваемая с высоких еэсовских трибун, на деле остается декларативным политическим элементом.