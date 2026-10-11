Edgewing намерен открыть центр разработки истребителей в Японии

Совместное предприятие Японии, Великобритании и Италии Edgewing намерено в начале 2027 года запустить центр разработки истребителя нового поколения в японской префектуре Айти. Об этом в интервью Nikkei рассказал генеральный директор компании Марко Цофф.

По его словам, со временем на этой площадке будут трудиться около 1 тыс. специалистов. Проект реализуется в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Всего создадут три центра разработки - в Японии, Великобритании и Италии. Каждый из них сосредоточится на отдельных подсистемах перспективного самолета.

Ранее церемония открытия центра Edgewing состоялась в итальянском Турине. К концу 2027 года компания намерена возвести там второе здание и привлечь порядка 300 специалистов из трех стран-участниц. В дальнейшем штат туринского центра также должен превысить 1 тыс. человек.

Участники GCAP рассчитывают приступить к массовому развертыванию истребителей в 2035 году. Первоначальная оценка концепции уже завершена, и проект перешел на этап проектирования.

Не исключено, что к программе присоединится Германия на фоне трудностей в совместной с Францией разработке истребителя. Это позволило бы снизить расходы, однако повысило бы риск задержек.

Фото: sputnik.by