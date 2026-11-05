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Результаты выборов в израильский Кнессет, где ни один блок не получил решающего большинства, могут привести к формированию коалиции с участием арабских партий. Однако, как считает директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко, это вряд ли приведет к кардинальной смене внешнеполитического курса страны. Об этом он заявил в "Актуальном интервью", комментируя перспективы израильской политики.

По мнению эксперта, оппозиция действительно может попытаться подвинуть Биньямина Нетаньяху, но многое будет зависеть от решения президента о том, кому первому предоставить право формировать правительство. "Де-факто арабские партии могут войти в коалицию с оппозицией для того, чтобы хоть как-то подвинуть Нетаньяху. Тем более, в принципе, если мы говорим по результатам коалиционных соглашений, то оппозиция впереди на 2-3 мандата, но все-таки она опережает с другой стороны. Здесь надо еще говорить о праве президента, кому он предоставит первую возможность по формированию правительства. Если, в принципе, Нетаньяху набирает большинство, как сейчас, то вполне возможно, что президенты предоставят право на формирование коалиции Нетаньяху", - отметил Никита Беленченко.

По его словам, для действующего премьер-министра такая ситуация является привычной и даже комфортной, поскольку позволяет ему удержаться у власти и избежать судебных преследований. "Он понимает, что это единственная возможность удержаться у власти, избежать тех коррупционных скандалов и судебных расследований, которые в отношении него заведены, ну и сохранить международную поддержку со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов. И все это в совокупности принудит Нетаньяху к более активным действиям в отношении Ирана и Газы", - подчеркнул собеседник.

Эксперт также прокомментировал запрос израильского общества на внутреннюю безопасность, отметив, что по вопросам внешней угрозы консенсус в стране достаточно широк. "Общество, в принципе, сформировало свою позицию на внешних контурах. Это если мы говорим в отношении ХАМАС, Газы и Ирана. То есть ХАМАС в любом случае они воспринимают как внешнюю силу, которая должна быть уничтожена, а Иран - это экзистенциальная угроза, с которой необходимо бороться чуть ли не на ментальном уровне. Поэтому они все выступают за смену режима в Иране", - пояснил он.

Говоря о различиях между Нетаньяху и оппозицией, Никита Беленченко выделил подходы к урегулированию. По его мнению, действующий премьер заинтересован в активных военных действиях, тогда как оппозиция склоняется к переговорам при посредничестве США. "Нетаньяху заинтересован все-таки в более активных военных действиях. Оппозиция рассматривает это как мирные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов. И, может быть, сохранение действующей власти в Иране, но принуждение власти к прагматичному сотрудничеству с Израилем и странами Ближнего Востока на уровне двусторонних соглашений по системе безопасности", - резюмировал эксперт.

Он также отметил, что предложенные ранее американские инициативы по восстановлению Газы показали свою утопичность, поскольку реальных действий по реконструкции анклава так и не последовало.