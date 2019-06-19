Единую электронную визу для иностранцев к 2021 году введет Россия

Соответствующее поручение подписал президент Владимир Путин. Данные визы будут одноразовыми на срок до 16 дней. Стоимость около 50 долларов. Получить ее смогут граждане Евросоюза, а также Китая, Японии, Ирана, Индии, Мексики, ОАЭ, Сингапура и Турции. В список пока не включены США, Великобритания и Канада. По замыслу, внедрение общероссийской электронной визы увеличит объем въездного туризма.