ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Единую электронную визу для иностранцев к 2021 году введет Россия

Соответствующее поручение подписал президент Владимир Путин. Данные визы будут одноразовыми на срок до 16 дней. Стоимость около 50 долларов. Получить ее смогут граждане Евросоюза, а также Китая, Японии, Ирана, Индии, Мексики, ОАЭ, Сингапура и Турции. В список пока не включены США, Великобритания и Канада. По замыслу, внедрение общероссийской электронной визы увеличит объем въездного туризма.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все