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Эдвард Сноуден усомнился в достоверности сообщений о вторжении в Украину
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден изначально усомнился в достоверности сообщений о вторжении на Украину. Сноуден заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине прекратился. Выразил уверенность, что все разумные люди разделяют эту позицию. Об этом он написал на своем аккаунте в "Твиттере".
Итак... если никто не явится на вторжение Байдена, запланированное на завтрашнее утро в 3 часа, я не говорю, что ваш журналистский авторитет был использован в рамках одной из тех кампаний по дезинформации, о которых вы так любите писать, но вы должны, по крайней мере, задуматься над этим.
Сноуден отметил, что источник его скептицизма заключается в том, что разведка США делает действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств, просто потому, что люди от них этого даже не требуют.
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