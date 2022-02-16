Эдвард Сноуден усомнился в достоверности сообщений о вторжении в Украину

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден изначально усомнился в достоверности сообщений о вторжении на Украину. Сноуден заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине прекратился. Выразил уверенность, что все разумные люди разделяют эту позицию. Об этом он написал на своем аккаунте в "Твиттере".



Итак... если никто не явится на вторжение Байдена, запланированное на завтрашнее утро в 3 часа, я не говорю, что ваш журналистский авторитет был использован в рамках одной из тех кампаний по дезинформации, о которых вы так любите писать, но вы должны, по крайней мере, задуматься над этим.

Сноуден отметил, что источник его скептицизма заключается в том, что разведка США делает действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств, просто потому, что люди от них этого даже не требуют.