"Эффект скороварки": почему Франция снова горит и при чем здесь кофточка за тысячу евро

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, подавший в отставку, не принятую Макроном, вышел с частью кабмина. Рядом с ним стояла министр территориального развития Франсуаза Гатель. Они говорили о социальном неравенстве и отсутствии бюджета, а на мадам была кофточка почти за тысячу евро, яркая настолько, что ее сразу заметили.

Может ли этот скандал говорить о двух разных Франциях - тех лицеистах, кто выступает за изменения на улицах, и тех, кто выходит из кабмина и говорит, что "мы же все за одну Францию", в эфире "Первого информационного" рассказала экономический аналитик Юлия Абухович.

"Это очень красочная иллюстрация того, что происходит. Мы прекрасно понимаем, что это продолжение того, что несколько поутихло в связи с COVID-19. Желтые жилеты прекратили выходы на улицы, потому что была эпидемия, и это временно заблокировало, но ни в коем случае не остановило протесты. Эксперты сегодня это называют эффектом скороварки", - отметила Юлия Абухович.

По ее словам, все, что накапливалось у народа, ждало выхода. "То, что произошло в эпидемию COVID-19, когда расслоение продемонстрировало пик роста: богатые продолжали богатеть, на них это вообще никак не повлияло. А те, кто должен был находиться под защитой государства, так как государство всегда обещало социальные льготы, продолжали проседать", - сказала аналитик.

Она отметила, что все, что сегодня происходит во Франции, надо очень четко делить на две составляющие. "С одной стороны, это социальные протесты. Это начали студенты, лицеисты, к которым присоединились потом и пожарные, и медики. То есть те, у кого действительно точка кипения достигла своего максимума. Вторая - это радикализированные протесты, которые организованы молодыми людьми, четко в темной одежде, в масках, которые занимаются грабежами, развалами, поджогами", - пояснила Юлия Абухович.

Она обратила внимание на тактику радикалов: "Они очень четко понимают простую вещь - баррикады строить нереально, техника размажет по асфальту. Поэтому все, что они делают, - это взрывы, петарды, нагнетание обстановки. А баррикады делают только для того, чтобы потом их поджечь, чтобы больше внести сумятицы".

"Есть те, кто действительно выходит за социальные права, со своей болью, - это одно направление. А есть те, кто радикализирует процессы, подливает масла в огонь. Их надо не то что разделять, но понимать, что это протест, у которого и одна сторона, и другая преследуют какие-то свои интересы, в том числе разграбление, обогащение. Но те, кто этим занимается, к этому привыкли. Их так воспитывали, они так жили уже много лет. Они не работали, они были на социальных пособиях, потому что им это предложили изначально", - резюмировала аналитик.