"Эффект Volkswagen" - почему европейские автогиганты массово закрывают заводы

Порой кажется, что автоконцерны Германии устали отчитываться о проблемах, но в СМИ то и дело появляются все новые цифры. Очевидно, что масштабный кризис дно еще не нащупал, а убытки уже исчисляются миллиардами.

Европейский автопром, символ инженерного превосходства и экономической мощи, - не просто заводы и конвейеры. Это миллионы рабочих мест, целые города, национальная гордость, и все это сейчас находится под большой угрозой.

Автомобильный обвал коснулся всех еврогигантов - Германии, Италии, Франции, но прежде начнем с цифр.

Европейский автопром является одним из крупнейших промышленных секторов планеты. До кризиса напрямую и в смежных отраслях было 13 млн занятых. Каждый седьмой евро в промышленном производстве ЕС был из автомобилестроения. Ежегодный объем производства - около 12 млн автомобилей. Доля в мировом производстве еще в 2015 году составляла 25 %. В 2026-м - уже меньше 18 %. И падение продолжается.

Поворотным моментом для автопрома стал 2024 год - он стал худшим за 50 лет. Совокупные убытки крупнейших производителей составили свыше 30 млрд евро. Продажи новых автомобилей в Европе упали на 12 % по сравнению с 2023 годом. Для рынка, который и без того не восстановился после пандемии ковида, это оказалось ударом ниже пояса.

Автопром - системообразующая отрасль, например, даже для некогда мощной немецкой экономики, но сегодня ведущие производители кричат караул.

В немецких СМИ даже появилось понятие "эффект Volkswagen" - это когда падаешь так, что звенит в ушах. По информации агентства Reuters, концерн рассматривает возможность закрытия четырех автозаводов в Германии и сокращения своего штата примерно на 100 тыс. человек. Соответствующие предложения будут обсуждаться наблюдательным советом Volkswagen 9 июля 2026-го.

По информации агентства, рассматривается вариант закрытия автозаводов Volkswagen в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и завода Audi в Неккарзульме, численность персонала этих площадок насчитывает 45 тыс. человек. Ранее в концерне уже утвердили сокращение 50 тыс. штатных единиц. Иными словами, суммарно могут быть уволены 95 тыс. человек.

Впрочем, эти медийные кейсы давно на слуху. Пополняет потенциальный парад евробанкротов корпорация Stellantis, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep и еще десяток марок.

Еще один спутник краха - Renault. Символ Франции сократил производство на 15 %. К концу 2027 года планируют уволить 800 инженеров.

Полная картина потерь европейского автопрома в 2024-2025 годах:

Volkswagen закрыл три завода в Германии, сократил 35 тыс. рабочих мест. Stellantis потерял 27 % выручки, закрыл завод в Эйндховене. Ford закрыл завод в Саарлуисе, уволил 2,9 тыс. человек. Audi сократит 15 тыс. сотрудников до 2029 года. Renault ждет реструктуризация и уход с ряда рынков. Nissan (европейское подразделение) закрыл завод в Барселоне.

Общие цифры по отрасли - свыше 100 тыс. рабочих мест пошли под нож.

Акции Volvo в начале 2026 года всего за один день потеряли более чем 22 %. Это крупнейшее падение в истории компании. Причиной стал слабый финансовый отчет за четвертый квартал - операционная прибыль сократилась на 68 %, продажи за квартал - на 16 %.

Лоск былого благополучия разбился о суровые будни падения продаж, активного наступления Китая, пошлин США, непосильно дорогих энергоресурсов. Отныне в финансовых отчетах некогда суперприбыльных брендов главными тезисами стали экономия, сокращение и оптимизация, а главными итогами - падение прибыли и закрытие заводов.

Какие автогиганты уходят на дно. Кто обрек на страдания мировые флагманы и спасет ли переход на военные рельсы. Как политиканы убивают гордость Европы, рассказали в новом выпуске проекта "Понятная политика".