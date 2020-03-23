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Эффективно бороться с COVID-19 можно без жесткого карантина
Меры ряда стран по пресечению распространения коронавируса и его профилактике демонстрируют эффективность без введения жесткого карантина. Эксперты приводят красноречивые примеры Японии и Сингапура.
В правительстве Великобритании и Нидерландов убеждены: победить вирус можно только разумной сознательностью. Там не принуждают к домашней изоляции, а призывают следовать простым советам.
Граждане Италии отказываются от принудительного карантина
Ведь драконовские меры не только не работают, но вызывают раздражение и негодование граждан. Люди попросту отказываются сидеть по домам. В ряде итальянских городов мэры лично вынуждены выгонять "нарушителей" из парков и игровых площадок.
До середины апреля жесткий карантин продлен в Испании. Людям даже запрещено выходить на открытые террасы подышать свежим воздухом. Штраф от 500 евро - вплоть до тюремного заключения.
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