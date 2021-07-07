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Эффективность "Спутника V" подтвердил журнал Nature
Авторитетный научный журнал Nature подтвердил данные об эффективности "Спутника V". Издание опирается на данные апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которым 3 млн 800 тыс. вакцинированных "Спутником V" россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6 %. Похожие выводы сделали и в Минздраве Арабских Эмиратов - его данные свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек "Спутник V" демонстрирует эффективность от COVID-19 почти в 98 % и в 100 % - в предотвращении тяжелого течения болезни.
Заболеваемость коронавирусом в мире растет
В мире заболеваемость коронавирусом выросла на 3 % за неделю. В Португалии уже объявили о начале четвертой волны, Испания решила вернуть часть ограничений. Сидней продлевает локдаун еще на неделю.
Махинации с вакциной
В Индии вскрыли мошенническую схему. Вместо вакцин людям кололи физраствор. Его получили 2 тыс. человек. Мошенники заработали на схеме около $ 28 тыс. По делу о подмене препаратов арестованы 14 человек.
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