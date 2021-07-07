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Эффективность "Спутника V" подтвердил журнал Nature

Авторитетный научный журнал Nature подтвердил данные об эффективности "Спутника V". Издание опирается на данные апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которым 3 млн 800 тыс. вакцинированных "Спутником V" россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6 %. Похожие выводы сделали и в Минздраве Арабских Эмиратов - его данные свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек "Спутник V" демонстрирует эффективность от COVID-19 почти в 98 % и в 100 % - в предотвращении тяжелого течения болезни.

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