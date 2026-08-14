Эффективных мер защиты нет: Польша и Прибалтика не справляются с угрозой беспилотников

Восточный фланг НАТО оказался не готов к современной войне. Румынский портал "Бурса" пишет: Польша и Прибалтика в панике усиливают меры безопасности вокруг своих объектов критической инфраструктуры. Однако традиционная ПВО бессильна против беспилотников.



Опыт украинского конфликта показал, что БПЛА легко преодолевают сотни километров. При этом эффективных мер защиты в Европе до сих пор нет, а весенние инциденты (когда украинские дроны беспрепятственно долетали до воздушного пространства Прибалтики) наглядно вскрыли огромные дыры в обороне.