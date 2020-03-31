Эффективный тест на COVID-19 создан в России

Специалисты из России создали высокоточный тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Новый препарат позволяет в одном исследовании не только эффективно выявлять COVID-19, но и отличать его от аналогичных вирусов. Диагностический набор уже прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в стране.