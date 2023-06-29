Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Мелеса Алема, сообщает БЕЛТА.



Представитель МИД отметил, что Эфиопия ожидает положительного ответа стран БРИКС на ее заявку. Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш и Египет.

