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Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Мелеса Алема, сообщает БЕЛТА.

Представитель МИД отметил, что Эфиопия ожидает положительного ответа стран БРИКС на ее заявку. Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш и Египет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что почти 20 стран намерены присоединится к союзу БРИКС. Он подчеркнул, что список стран, желающих войти в состав объединения, постоянно расширяется, что свидетельствует о возрастающей роли БРИКС на международной арене.

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