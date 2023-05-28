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Эфиопия отмечает День установления мира и демократии
Сегодня Эфиопия отмечает День установления мира и демократии. С национальным праздником лидера страны и народ Эфиопии поздравил Президент Беларуси.
Наши государства объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, а также традиции дружбы и поддержи, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко выразил уверенность в возможности дальнейшего укрепления двусторонних связей по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес на пользу народов двух стран, а также пожелал жителям африканской республики благополучия и процветания.
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