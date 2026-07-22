Египет с 1 августа переходит на цифровые визы

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С 1 августа Египет запускает систему цифровых виз. Как быть белорусским туристам, рассказала БЕЛТА.

"Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы останется прежней - 30 долларов", - пояснили в Республиканском союзе туристических организаций.

Как предполагают туроператоры, туристы, прибывающие в августе в Хургаду, будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение начнется только после обкатки системы в Каире.

Получить QR-код можно будет одним из трех способов: через официальный сайт, через мобильное приложение, через автоматы самообслуживания в залах прилета.

После заполнения анкеты и оплаты картой турист получит QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается, только банковской картой.

Как сообщают местные власти, запуск обновленной системы электронных виз с использованием QR-кодов станет ключевой вехой. Нововведение позволит полностью ликвидировать задержки на пограничном контроле, так как туристам больше не придется тратить время на заполнение бумажных бланков и покупку марок-наклеек в окнах аэропортов - все процедуры переходят в бесконтактный онлайн-формат.

Туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия.

Правила въезда для туристов, прибывающих в Шарм-эль-Шейх, пока не меняются. Если турист прилетает на этот курорт, не покидает территорию Южного Синая и находится там не более 15 дней, ему по-прежнему бесплатно ставят в паспорт так называемый "синайский штамп". Цифровая система на него распространяться не будет.

"Если же турист планирует провести в Шарм-эль-Шейхе более 15 дней, выезжать за пределы Южного Синая или прилетает в Хургаду, Каир или другие аэропорты Египта, необходимо оформить туристическую визу - теперь уже в цифровом формате", - добавили в РСТО.