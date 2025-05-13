Египет усиливает меры безопасности на Красном море из-за активности акул. Купаться туристам рекомендуют только группами в сопровождении обученных и квалифицированных гидов.

Категорически запрещается любым путем привлекать и провоцировать рыб, кормить их, выбрасывать любые продукты в море, плавать с блестящими украшениями, а также купаться на рассвете и закате.

Отелям предписано приготовить катера для быстрого спасения и средства оказания необходимой первой помощи в случае нападения акул. Ответственность за нарушение будут нести и туристы, и управляющие курортами.