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Египет усиливает меры безопасности на Красном море из-за активности акул
Египет усиливает меры безопасности на Красном море из-за активности акул. Купаться туристам рекомендуют только группами в сопровождении обученных и квалифицированных гидов.
Категорически запрещается любым путем привлекать и провоцировать рыб, кормить их, выбрасывать любые продукты в море, плавать с блестящими украшениями, а также купаться на рассвете и закате.
Отелям предписано приготовить катера для быстрого спасения и средства оказания необходимой первой помощи в случае нападения акул. Ответственность за нарушение будут нести и туристы, и управляющие курортами.
В последние годы в Египте произошло несколько нападений акул на отдыхающих.