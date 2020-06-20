3.70 BYN
Египет готов принять туристов
В Египте завершена инспекция региональных аэропортов, которые будут принимать зарубежные чартеры. Все воздушные гавани признаны готовыми к восстановлению турпотока в полном объеме. К открытию готовы также магазины и рестораны, рассчитанные на пассажиров. Полностью открыть курорты для иностранцев власти намерены с 1 июля. Отметим, 12 % египетского ВВП формируется именно за счет туризма.
В Венгрии сняли ограничения, связанные с доступом зрителей на спортивные мероприятия
Первый футбольный матч собрал 5 тысяч болельщиков. Сегодня состоится очередной поединок. Продано уже 20 тысяч билетов. Венгрия близка к полной победе над коронавирусом. За минувшие сутки COVID диагностирован только у пяти человек.