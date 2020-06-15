Египет откроет авиасообщение с 1 июля. Греция сегодня примет первых туристов

Для предотвращения распространения коронавируса будут приняты все меры безопасности. В частности, поверхности в самолетах будут продезинфицированы, а на борту пассажирам будут давать только сухие завтраки и консервированные напитки. Международный туризм пока запускается в трех провинциях - это курорты Южного Синая, в том числе Шарм-эль-Шейх и Дахаб, провинция Красное море, где расположены Марса-Алам и Хургада, и провинция Матрух.