Египет сегодня отмечает национальный праздник - День революции. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси и жителей этой страны с национальным праздником. Глава государства отметил, что Египет остается надежным политическим, торговым партнером Беларуси в Северной Африке и на Ближнем Востоке и пригласил президента этой страны посетить Беларусь с официальным визитом.



