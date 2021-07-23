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Египет отмечает День революции
Сегодня Египет празднует День революции. В 1952-м году в стране произошел военный переворот, была свергнута монархия и установлена республика. С национальным праздником Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и народ этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что благодаря совершенному руководству Египет уверенно идет вперед в социально-экономическом развитии и укрепляет роль гаранта регионального мира и безопасности. Глава государства также отметил, что между Беларусью и Египтом сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствуют расширение двустороннего сотрудничества в различных сферах деятельности и взаимная поддержка на международной арене.
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