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Египет прекращает авиасообщения с 19 по 31 марта

Египет прекращает авиасообщения с 19 по 31 марта

Гостиницы в стране до конца марта будут закрыты, однако туристы, которые находятся в Египте, смогут завершить свой отпуск. Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.
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