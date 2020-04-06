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Египет во власти песчаной бури

Египет во власти песчаной бури

В страну пришел хамсин - сезонный ветер, затягивающий города и регионы пеленой песка и пыли. Метеорологи просят людей, имеющих заболевания органов дыхания, быть осторожнее.

По прогнозам, видимость в Египте может улучшиться уже к концу недели.

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