ЕК обвинила Meta в намеренном создании зависимости у пользователей

Еврокомиссия обвинила компанию Meta в намеренном создании зависимости у пользователей. По предварительным выводам Брюсселя, функции Facebook и Instagram, включая бесконечный скроллинг, пуш-уведомления и автоповтор видео, разрушают психику подростков.

От техногиганта уже потребовали изменить дизайн соцсетей. Если нарушения подтвердятся, компании грозит рекордный штраф - до 6 % от годового оборота. Это около 11 млрд евро.

Эксперты не исключают, что под видом псевдозаботы о детях Евросоюз в очередной раз пытается пополнить свой бюджет.