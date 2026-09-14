ЕК разработает новые меры реагирования на внезапные притоки мигрантов

Эхо миграционного кризиса в Сеуте: Еврокомиссия намерена разработать новые меры реагирования на внезапные притоки мигрантов, сообщило Politico со ссылкой на источники.

По их словам, инициативы могут включать, в том числе, скоординированный возврат групп лиц. Кроме того, Брюссель предоставит юридические рекомендации, в каких случаях страны могут приостанавливать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища.

Как пишет издание, не исключено, что эти планы озвучит Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе.