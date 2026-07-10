ЕК: Страны Балтии и Польша обгонят США по соотношению военных расходов к ВВП

Литва, Эстония, Латвия и Польша опередят США по соотношению военных расходов к ВВП в 2026 году. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Литва), ссылаясь на данные о военных расходах.

Согласно этой статистике, Литва и Эстония в 2026 году израсходуют на военные нужды чуть более 5 % ВВП, Латвия близка к этому показателю. Польша выделит на оборону более 4,5 % ВВП. На 5-м месте Греция, за ней следуют Дания, Норвегия и Швеция.

У США, по данным НАТО, военные траты составят 3,17 % ВВП (это около триллиона долларов). При этом почти 5 % ВВП Балтии и Польши вместе - это всего менее 50 млрд.