Культурный шантаж со стороны Брюсселя: Еврокомиссия официально потребовала лишить Венецианскую биеннале 2 млн евро. Причина - возвращение в Италию экспозиции из России.

Вице-президент Еврокомиссии назвала решение окончательным, заявив, что европейские деньги налогоплательщиков должны защищать исключительно западные ценности.

Российский павильон открылся на биеннале впервые за 4 года. Возвращение вызвало истерику в Брюсселе и Киеве. Под давлением политиков международное жюри выставки ушло в отставку, а у стен павильона радикалы устроили провокации.

В МИД России происходящее назвали очередной агрессивной попыткой тотальной отмены культуры.