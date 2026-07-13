ЕК требует лишить Венецианскую биеннале 2 млн евро из-за участия России
Автор:Редакция news.by
Культурный шантаж со стороны Брюсселя: Еврокомиссия официально потребовала лишить Венецианскую биеннале 2 млн евро. Причина - возвращение в Италию экспозиции из России.
Вице-президент Еврокомиссии назвала решение окончательным, заявив, что европейские деньги налогоплательщиков должны защищать исключительно западные ценности.
Российский павильон открылся на биеннале впервые за 4 года. Возвращение вызвало истерику в Брюсселе и Киеве. Под давлением политиков международное жюри выставки ушло в отставку, а у стен павильона радикалы устроили провокации.
В МИД России происходящее назвали очередной агрессивной попыткой тотальной отмены культуры.