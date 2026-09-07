ЕК ужесточает правила из-за миграционного кризиса

Масштабную реформу миграционного законодательства готовит Еврокомиссия. Этот шаг продиктован событиями в испанской Сеуте. Там не смогли отразить вторжение 80-тысячной армии нелегалов и до сих пор борются с их присутствием.

На этом фоне, по данным издания Politico, Брюссель рассматривает возможность временного приостановления права на получение убежища. Кроме того, могут расширить полномочия пограничного агентства Frontex, а также ускорить механизм создания центров депортации за пределами Евросоюза.