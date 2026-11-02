ЕК высказалась по поводу кризиса в Польше

Европейская комиссия наконец высказалась по поводу конституционного кризиса в Польше, фактически встав на сторону правительства Дональда Туска.

Как заявил еврокомиссар Майкл Макграт, назначение новых судей Конституционного трибунала относится к прямым полномочиям Сейма, а польские власти обязаны обеспечить работу органа в соответствии с национальным законодательством и практикой Суда Евросоюза. Брюссель также сослался на решения Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии, потребовавших не препятствовать назначенным парламентом судьям исполнять свои обязанности.

Напомним, ситуация вокруг Конституционного трибунала в Варшаве обострилась до предела после того, как группа лояльных правительству судей отстранила прежнее руководство. Президент Кароль Навроцкий назвал происходящее "государственным переворотом", экстренно прервал визит в Сенегал и лично прорвался в здание суда. В ответ прокуратура пригрозила расследовать действия канцелярии президента, а у здания инстанции вспыхнули массовые протесты и столкновения с полицией, стянутой Туском для защиты новых судей.